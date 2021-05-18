Мать убитой Ксении Каторгиной заявила иск о возмещении морального ущерба в 30 млн рублей

Мать убитой Ксении Каторгиной подала гражданский иск с требованием возместить ей 30 млн рублей компенсации морального ущерба.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании судья Александр Ладин. После чего судья спросил у подсудимых, признают ли они свою вину. Федорович заявил, что вину признает, готов выплатить 10 млн. Ахметвалиев признал вину частично, готов выплатить 5 млн; Меньщикова не признает вину и готова выплатить гораздо меньшую сумму.

Напомним, сегодня гособвинитель должна заявить, какого наказания, по ее мнению, заслужили подсудимые.

Екатеринбург, Мария Зыкова, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.21

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