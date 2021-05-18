Судебные прения по делу об убийстве Каторгиной перенесли: не готовы адвокаты

Судебные прения по делу об убийстве Ксении Каторгиной перенесены на 20 мая, 10:30. Заседание начнется с речи гособвинителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судья и гособвинитель планировали провести их сегодня, но не готовы оказались адвокаты подсудимых. Прокурор Татьяна Шавкунова также пояснила, что обвинитель, который участвовал в процессе до нее, заболел, но она, ознакомившись с делом, вышла на замену, и 20 мая прения точно состоятся.

На сегодняшнем заседании прокурор зачитала показания подсудимых. Они противоречат друг другу. Так, согласно показаниям Меньщиковой, она била потерпевшую ножом в ногу, а по показаниям Ахметвалиева – в живот. Федорович и Меньщикова неоднократно перебивали прокурора, пока она зачитывала показания, и судья сделал им замечание. У адвокатов на данной стадии желания выступить не возникло.

Добавим, во время сегодняшнего заседания стало известно, что мать убитой Ксении Каторгиной подала гражданский иск с требованием возместить ей 30 млн рублей компенсации морального ущерба. Об этом заявил сегодня судья Александр Ладин. После чего судья спросил у подсудимых, признают ли они свою вину. Федорович заявил, что вину признает, готов выплатить 10 млн. Ахметвалиев признал вину частично, готов выплатить 5 млн; Меньщикова не признает вину и готова выплатить гораздо меньшую сумму.

Екатеринбург, Мария Зыкова, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.21

Депутаты разрешили свердловскому правительству еще взять в долг у государства. / Медуниверситет отозвал большинство студентов и преподавателей из «красных зон». / Медики: большая часть екатеринбуржцев сегодня переносит Covid-19 с симптомами ОРВИ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»