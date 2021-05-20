Прения по делу Каторгиной отложили во второй раз, обвиняемые и адвокаты требовали домашнего ареста (ФОТО)

В Свердловском областном суде во второй раз отложены прения сторон по громкому делу об убийстве Ксении Каторгиной. Дело длиной в полтора года никак не может выйти на финишную прямую. В первый раз, 18 мая, прения перенесли из-за неготовности адвокатов. Сейчас – из-за того, что прокурор Георгий Паникаров попал в больницу с тяжелым заболеванием.

Гособвинитель, приглашенный на замену, потребовал продлить срок содержания подсудимых под стражей, так как ранее назначенный срок истекает 22 мая.

Адвокат Ахметвалиева просит для подзащитного домашнего ареста, так как Ахметвалиев имеет постоянное место жительство и скрываться от суда не намерен. Михаил Федорович и Екатерина Меньщикова согласны находиться под стражей до повторного слушания, однако их адвокаты протестуют и требуют смягчения.

Суд постановил продлить содержание подсудимых под стражей до 20 августа 2021 года, так как не нашёл законных оснований для изменения меры пресечения.

Судья назначил новые прения на 11 июня 2021.

Напомним, в октябре 2019 года Ксению Каторгину убили, когда она пыталась продать машину. Подозреваемые в убийстве девушки – Екатерина Меньшикова, Михаил Фёдорович и Марат Ахметвалиев ещё во вторник должны были услышать, какой срок требует для них прокурор, однако заседание пришлось отложить.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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