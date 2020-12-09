Суд отказал обвиняемым в убийстве Каторгиной в замене адвокатов и закрытии процесса

Суд отказал обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной – Екатерине Меньщиковой и Михаилу Федоровичу в замене адвокатов, а также в том, чтобы закрыть процесс от представителей СМИ.

Ранее журналистов на несколько минут вывели из зала, так как двое подсудимых – Екатерина Меньщикова и Михаил Фёдорович – начали делать громкие заявления. Меньщикова заявила, что в СИЗО ее доставили с синяками, но кто ее избивал – не сказала. Она также не отрицала, что признала себя виновной «частично», но кричала, что Каторгину убила не она. То же самое начал выкрикивать подсудимый Федорович.

Уже после отказа суда в закрытии процесса оба подсудимых жаловались, что присутствие СМИ их нервирует. Третий подсудимый, Марат Ахметвалиев, никаких ходатайств не заявлял. Суд продолжается в открытом режиме, прокурор начал оглашать обвинительное заключение.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 09.12.20

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