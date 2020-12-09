Прокурор по делу об убийстве Каторгиной зачитал в суде обвинительное заключение: жертве нанесли 14 ран

Гособвинитель по делу Марата Ахметвалиева, Михаила Федоровича и Екатерины Меньщиковой сегодня в Свердловском областном суде огласил обвинительное заключение. Кроме убийства Ксении Каторгиной он обвинил подсудимых в похищении матери Меньщиковой и вымогательстве у нее денег, а также в ряде других преступлений.

Судья спросил обвиняемых, признают ли они свою вину – в целом и по каждой из предъявленной им статье УК РФ. Марат Ахметвалиев признал вину частично, никаких подробностей рассказать на данной стадии не пожелал.

Меньщикова признала себя виновной в мошенничестве, но не в убийстве.

Михаил Федорович, по выражению судьи, «начал митинговать», подробно описывая, что никаким организатором преступлений он не является, тещу свою не похищал и Каторгину не убивал. «Вы то требуете удалить представителей СМИ, то обращаетесь к ним», – упрекнул его судья.

Прокурор предложил в дальнейшем следующий порядок действий: опрос потерпевших, допрос свидетелей, исследование материалов – в связи с этим он предложил заседание отложить. Также прокурор предложил продлить всем подсудимым меру пресечения в виде ареста до 27 мая. Ахметвалиев и Меньщикова, а также их адвокаты попросили сменить им меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей, так как следствие закончено, а скрываться подсудимые не намерены. Федорович против продления ареста возражать не стал. Суд удалился на совещание для принятия решения по мере пресечения.

Как сообщал «Новый День», по версии следствия, первое преступление шайка совершила в начале сентября 2019 года. 9 сентября 2019 года на автомобиле марки Volkswagen Polo Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и Екатерина Меньщикова похитили мать обвиняемой девушки. Они вывезли ее в сад, показали выкопанную яму и потребовали сообщить, где она хранит деньги. При этом дочь не меньше четырех раз ударила мать по голове металлической кастрюлей. Испугавшись, женщина сообщила о наличии у нее денежных средств в размере 320 тыс. рублей, находящихся на счете в банке. Правда, потом ей удалось сбежать домой и сообщить о происшествии в полицию.

Позже у троицы возник новый умысел. Убийство Ксении Каторгиной произошло 10 октября прошлого года. Девушка договорилась о продаже своего автомобиля Audi Q5 и уехала на нем вечером с работы из Березовского на Уралмаш. После этого она перестала выходить на связь. Позже ее тело нашли в этом же районе в колодце. По версии следствия, Екатерина Меньщикова представилась покупательницей, сказала, что плохо себя чувствует якобы из-за беременности и попросила Ксению приехать на Уралмаш. Ее сообщник Михаил Федорович заявил, что Каторгину убил Ахметвалиев и рассказал, что они планировали оглушить девушку электрошокером. Но в какой-то момент Ахметвалиев достал нож и перерезал ей горло.

Сегодня в суде прокурор заявил, что Каторгиной было нанесено не менее 14 ран, из них половину – в область бедра – нанесла Меньщикова, остальные, в область груди, – Ахметвалиев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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