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«Отдаю судьбу в руки правосудия», – обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной выступили с последним словом (ФОТО)

Марат Ахметвалиев

На сегодняшнем судебном заседании по делу Ксении Каторгиной обвиняемые отказались от участия в прениях, предоставив это адвокатам.

Адвокат Марата Ахметвалиева Ирина Мелешкина сообщила, что ее подзащитный выполнял указания Михаила Федоровича, который угрожал семье Ахметвалиева, и у него не было другого выбора. Сначала подзащитный Мелешкиной «не понимал, что действия, в которых он участвует, противозаконные», а затем уже не мог уйти от Федоровича. «План убийства был разработан Федоровичем, мой подзащитный в этом не участвовал, а исполнял указания из-за страха расправы», – пояснила адвокат.

Помимо этого адвокат сообщила, что ее подзащитный совершил явку с повинной и ранее не был судим, а сейчас искренне раскаялся в своём преступлении. Ахметвалиев имеет троих малолетних детей и он единственный кормилец в семье, что тоже является смягчающим обстоятельством.

Последнее слово Ахметвалиева было таким: «Я не преступник, я слабовольный и попал в сложную ситуацию. Понимаю всю боль и утрату, но я защищал свою семью от Федоровича. Готов возместить семье погибшей один миллион рублей, а сейчас отдаю свою судьбу в руки правосудия».

Новоселова, адвокат Федоровича, сообщила, что ее подзащитный не был подстрекателем, а Ахметвалиев действовал по собственной инициативе. Электрошокер и нож принёс именно он, он же и составил большую часть плана. У Федоровича не было умысла убивать, он лишь хотел завладеть автомобилем.

Выступая с последним словом, Михаил Федорович сказал: «Вновь прошу прощения у потерпевших, заявленный иск полностью возмещу, все 10 миллионов. Я согласен с гособвинителем, но я не подстрекатель и не лидер, я не давил на Ахметвалиева и Меньщикову».

Адвокат Екатерины Меньщиковой сообщила, что ее подзащитная виновна только в том, что захватывала автомобиль. Убивать она не планировала, а ущерб своей семье нанесла от безысходности, так как мирным путём проблемы решить не удавалось. Адвокат попросила принять к сведению молодой возраст подсудимой, и то, что она привлекается впервые.

«Я никого не убивала и не готова нести ответственность за других людей и их деяния. Все должны быть наказаны справедливо. Но я ещё раз искренне извиняюсь перед семьей погибших. Я раскаиваюсь», – заявила Меньщикова в последнем слове.

Приговор будет оглашен 25 июня.

Ранее «Новый День» сообщал, что Ахметвалиев, Федорович и Меньшикова обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной с целью завладеть ее машиной и продать ее.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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