Начинается суд по резонансному делу об убийстве Ксении Каторгиной

Сегодня, 9 декабря, в Свердловском областном суде начинается рассмотрение уголовного дела в отношении трех жителей Челябинской области, обвиняемых в убийстве свердловчанки Ксении Каторгиной и ряде других преступлений.

Сегодня государственный обвинитель планирует огласить обвинительное заключение по уголовному делу.

Как сообщили «Новому Дню» в прокуратуре, по версии следствия, первое преступление шайка совершила в начале сентября 2019 года. 9 сентября 2019 года на автомобиле марки Volkswagen Polo Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и Екатерина Меньщикова похитили мать обвиняемой девушки. Они вывезли ее в сад, показали выкопанную яму и потребовали сообщить, где она хранит деньги. При этом дочь не меньше четырех раз ударила мать по голове металлической кастрюлей. Испугавшись, женщина сообщила о наличии у нее денежных средств в размере 320 тыс. рублей, находящихся на счете в банке. Правда, потом ей удалось сбежать домой и сообщить о происшествии в полицию.

Позже у троицы возник новый умысел. Как уже сообщал «Новый День», убийство Ксении Каторгиной произошло 10 октября прошлого года. Девушка договорилась о продаже своего автомобиля Audi Q5 и уехала на нем вечером с работы из Березовского на Уралмаш. После этого она перестала выходить на связь. Позже ее тело нашли в этом же районе в колодце. По версии следствия, Екатерина Меньщикова представилась покупательницей, сказала, что плохо себя чувствует якобы из-за беременности и попросила Ксению приехать на Уралмаш. Ее сообщник Михаил Федорович заявил, что Каторгину убил Ахметвалиев и рассказал, что они планировали оглушить девушку электрошокером. Но в какой-то момент Ахметвалиев достал нож и начал давить девушке на гортань.

Мужчинам-подсудимым за совершение инкриминируемых преступлений грозит пожизненное лишение свободы, девушке-подсудимой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 09.12.20

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