Обвиняемые в убийстве Каторгиной останутся в СИЗО до 27 мая. Завтра суд допросит мать погибшей

Все трое обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной останутся под стражей до 27 мая 2021 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение принял сегодня судья Александр Ладин, ведущий дело, прислушавшись к позиции гособвинителя. Прокурор заявил, что оснований для отправки подсудимых под домашний арест нет – они обвиняются в тяжких и особо тяжких преступлениях.

После этого Михаил Федорович внезапно снова устроил «показные выступления», выкрикнув с места, что он извиняется перед своим адвокатом и признает себя виновным в убийстве.

Представитель семьи погибшей Ксении Каторгиной Дмитрий Панов после заседания заявил журналистам, что «яркая роль Федоровича, который подавил всех участников, очевидна». «Он руководит линией защиты, – заявил адвокат потерпевшей стороны. – Меньщикова заявила, что не признает вину. На стадии предварительного следствия частично признавала. Что будет дальше, я не знаю. Федорович в конце сказал, что будет признавать вину. Думаю, это попытка сформировать общественное мнение, что он страдает. В содеянном это его никак не оправдывает. Признание было за рамками судебного процесса. Думаю, его спросят об этом еще раз». По версии юриста, слова Меньщиковой о том, что ее якобы избивали, – тоже попытка сформировать общественное мнение.

Подруга убитой Ольга не верит, что подсудимые страдают. «Это три дегенерата, я не могу больше смотреть на них. В следующий раз я пойду только на приговор. То, что они говорят, ложь чистой воды. Это цирк. Конечно, они все виновны. Я была в шоке, когда зачитывали травмы, которые наносили Ксении. Мы все в слезах. Я рада, что мама Ксении сегодня не поехала, не знаю, как бы она это вынесла», – рассказала девушка.

Как сообщал «Новый День», сегодня начался процесс по резонансному делу об убийстве Ксении Каторгиной. В начале заседания двое подсудимых, Федорович и Меньщикова, устроили настоящий скандал – потребовали сменить им адвокатов по назначению, которые, по их словам, недостаточно им «все разжевали». Гособвинитель на это отметил, что на стадии следствия они могли заключить договор с любым адвокатом, «который им понравился», но они не сделали этого, а теперь уже поздно. Подсудимый Ахметвалиев, которого как раз защищает адвокат по соглашению, такого требования не заявлял. Также все трое попросили закрыть суд от прессы, но судья им отказал, выслушав мнение прокурора и представителя семьи убитой.

Заседание продолжится завтра в 10:30. Ожидается, что суд допросит мать убитой.

Екатеринбург, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 09.12.20

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