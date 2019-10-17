Суд выберет меру пресечения для подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следователей об избрании меры пресечения для троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда. Инстанция должна определить, где будут проводить время подозреваемые, пока идет следствие, – в СИЗО, под домашним арестом, под подпиской о невыезде, и т.д. Вероятно, будет выбран вариант с помещением их под стражу в следственный изолятор.

Как передает корреспондент «Нового Дня», который находится в суде, во сколько будет заседание, неизвестно. Журналистам этого пока не сообщают, однако, по всей видимости, подозреваемых уже доставили в здание Ленинского суда.

Напомним, Ксения Каторгина пропала 10 октября. После работы она поехала на Уралмаш, чтобы показать свою машину покупателю, и больше ее никто не видел. Позднее станет известно, что Ксению заманили в ловушку – лжепокупательница сообщила, что беременна и у нее токсикоз, поэтому попросила продавца Audi Q5 войти в положение и приехать к ней, чтобы она могла осмотреть машину. В итоге Ксению убили, вероятно, в ее же собственной машине, тело сбросили в канализационный колодец в частном секторе неподалеку от Северного кладбища. Машину бандиты продали за 350 тысяч рублей перекупщику в Челябинске, который, узнав о ситуации в СМИ, сам явился к правоохранителям. Все это время Ксению искали правоохранители и волонтеры. Во вторник, 15 октября, были задержаны трое жителей Челябинской области – двое мужчин и одна женщина, – которые дали признательные показания, а позднее показали, где и как убивали свою жертву. Сейчас уголовным делом занимается первый отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области. Задержанным, если будет доказана их вина, грозит пожизненное лишение свободы.

Подозреваемый рассказывает об убийстве Ксении Каторгиной

Ксению похоронят в Екатеринбурге завтра, 18 октября. У нее осталась маленькая дочь.

Екатеринбург, Елена Сычева, Влад Тринько

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