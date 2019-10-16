Похороны Ксении Каторгиной, убитой из-за машины на Уралмаше, пройдут 18 октября

Похороны 27-летней Ксении Каторгиной, которую заманили на сделку по покупке автомобиля Audi Q5 и убили, состоятся в пятницу, 18 октября.

Как сообщила в соцсетях подруга погибшей Ольга, прощание пройдет в церкви Покрова Божьей Матери в Каменске-Уральском. Друзья и близкие Ксении также просят оказать финансовую помощь ее семье на организацию похорон. У погибшей девушки осталась девятилетняя дочь и мать-пенсионерка.

27-летняя Ксения Каторгина пропала 10 октября. В этот день она отпросилась с работы и отправилась на Уралмаш в район Белой башни на встречу с потенциальным покупателем ее автомобиля Audi Q5. Тело девушки нашли спустя пять дней в канализационном коллекторе в паре километров от места назначенной сделки.

В поисках полиции и следователям активно помогали волонтеры отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв».

Правоохранители задержали по подозрению в убийстве Ксении трех человек. Это двое мужчин 1990 и 1977 годов рождения, а также женщина 1988 года рождения. Все они уроженцы Челябинской области. Один из задержанных ранее был судим за причастность к разбойному нападению.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.10.19

Официально: Медведев прилетит в Екатеринбург сегодня. Программа визита. / 16 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / СК и полиция впервые официально прокомментировали дело об убийстве Ксении Каторгиной (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»