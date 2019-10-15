В Челябинске задержали подозреваемых в убийстве пропавшей екатеринбурженки

Полиция задержала в Челябинске подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга, пропавшей пять дней назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оперативники уголовного розыска полицейского главка Свердловской области задержали в Челябинске троих подозреваемых в убийстве 27-летней жительницы Екатеринбурга.

Напомним, молодая женщина пропала 10 октября, уехав на своем автомобиле Audi Q5, чтобы показать его потенциальному покупателю. На следующий день родственники екатеринбурженки заявили о её исчезновении. К поискам женщины подключились волонтеры, однако, следов её так и не нашли. Между тем автомобиль екатеринбурженки обнаружили у перекупщиков в Челябинске. При этом в салоне машины обнаружили кровь.

Следственное управление СКР по Свердловской области возбудило по факту исчезновения хозяйки иномарки уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Женщину до сих пор не нашли. Следователи просят всех, кому что-либо известно о возможном месте её нахождения, связаться с правоохранительными органами.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.10.19

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