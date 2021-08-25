Дело убийц Ксении Каторгиной пересмотрят в Санкт-Петербурге

Убийцы Ксении Каторгиной обжаловали свой приговор, дело пересмотрит Второй апелляционный суд общей юрисдикции, который находится в Санкт-Петербурге. Апелляции подавали адвокаты трех осужденных – Ахметвалиева, Меньщиковой и Федоровича – и лично Меньщикова. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Свердловского облсуда. Ранее «Новый День» уточнял у адвоката Ахметвалиева о том, что стало поводом для обжалования – но защитник отказалась отвечать на этот вопрос.

Напомним, приговор по громкому делу об убийстве из-за автомобиля вынесли в июне этого года. Михаилу Федоровичу суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии особого режима, так как его действия признаны рецидивом. Екатерине Меньщиковой суд назначил 17 лет лишения свободы в колонии общего режима. Марату Ахметвалиеву суд назначил 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Близкие погибшей с приговором были не согласны – они ждали пожизненного.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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