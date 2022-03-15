Раскрыто убийство уральца, пропавшего при продаже иномарки (ФОТО)

В Нижнем Тагиле предъявлено обвинение 26-летнему местному жителю, который подозревается в убийстве 35-летнего владельца иномарки.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, утром 11 марта мужчина сказал жене, что у него назначена встреча с потенциальным покупателем его «Вольво». После этого автовладелец уехал из дома и исчез. Жена подняла тревогу.

Подозреваемого удалось найти через два дня. Он признался, что встретился с потерпевшим под предлогом покупки машины, а потом застрелил его из травматического пистолета прямо в салоне. Затем отвез тело в лес, где закопал в снегу. Суд заключил обвиняемого под стражу до 11 мая.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что свою жертву фигурант нашел через приложение на автомобильном сайте, на котором было дано объявление о продаже «Вольво» более чем за 2 миллиона 300 тысяч рублей. Обвиняемый созвонился с продавцом и договорился о встрече возле кинотеатра «Родина» в Нижнем Тагиле. В качестве орудия убийства он использовал пистолет «Гроза-021», похищенный семь лет назад в Тюмени. Выбросить оружие злоумышленник не успел.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Как уже сообщал «Новый День», в прошлом году в Свердловской области был вынесен приговор по резонансному делу с похожими обстоятельствами. В октябре 2019 года молодая свердловчанка Ксения Каторгина поехала на встречу с потенциальной покупательницей своего автомобиля и пропала. Тело Ксении нашли через несколько дней. Оказалось, что она стала жертвой группы хладнокровных преступников – одной женщины и двух мужчин, которые выманили ее из дома и убили, а ее машину продали. 25 июня 2021 года в Свердловском областном суде был вынесен приговор по делу об убийстве Ксении Каторгиной. Убийцы получили сроки от 17 до 20 лет.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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