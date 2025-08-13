Суд отказался смягчить приговор одной из убийц Ксении Каторгиной

Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила отказался смягчить приговор одной из убийц Ксении Каторгиной: ходатайство подавала Екатерина Меньщикова, которая просила на остаток срока перевести ее в колонию-поселение. Однако прокуратура и суд решили иначе.

Напомним, Ксения Каторгина пропала в 2019 году осенью после того, как выставила на продажу свой автомобиль. Преступники представились покупателями, убили девушку, машину угнали и продали перекупщикам в Челябинской области, а тело спрятали в коллекторе. У Каторгиной остались мать и маленькая дочь.

На преступление пошли трое – Михаил Федорович, Марат Ахметвалиев и собственно Меньщикова. Последняя была в роли подсадной утки – она выманила девушку из дома в глухое место, якобы чтобы посмотреть автомобиль для покупки. Как потом установило следствие, Меньщикова надавила на жалость: сказала, что плохо себя чувствует из-за беременности и попросила Ксению приехать на Уралмаш. На месте ее ждали убийцы с электрошокером и ножом.

В итоге Меньщикова была признана виновной п. 2 ч. 105 УК РФ «Убийство», ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека», ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой» и ч. 2 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Ей дали первоначально 17 лет колонии общего режима, впоследствии приговор смягчил суд Санкт-Петербурга, сокративший срок до 16 лет. Сейчас Меньщиковой остается отбыть в колонии чуть больше 9 лет.

«Прокурор возражал против перевода, указав, что поведение осужденной в местах лишения свободы и неоднократные дисциплинарные нарушения делают перевод в колонию‑поселение преждевременным и противоречащим целям наказания – восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденной и предупреждению новых преступлений. Кроме того, в ходе совершения дисциплинарных проступков Меньщикова не предпринимала мер по выплате установленной судом компенсации морального вреда в пользу родственников погибшей», – уточнили в прокуратуре.

Напомним также, что Ахметвалиеву изначально дали 20 лет колонии, впоследствии приговор смягчили, сократив срок на полгода. Федоровичу, который тоже получил 20 лет, приговор оставлен без изменений.

Екатеринбург, Елена Сычева

