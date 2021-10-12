Трех челябинцев арестуют за секс на вписке в Екатеринбурге

Трем жителям Троицка грозят сроки за секс на вписке в Екатеринбурге. В уральской столице они познакомились с тремя девушками, все они учатся в школе на Уралмаше. Двум из них 15 лет, еще одной – 14. После уроков школьницы стояли около учебного заведения, где к ним и подошел познакомиться молодой человек. Как сообщает портал SM.News со ссылкой на источники в силовых структурах, мужчина рассказал, что у него есть 60 тысяч, и предложил девушкам потратить их вместе, например, съездить в кафе. Те в ответ предложили снять квартиру на сутки. Через некоторое время мужчина и его новые знакомые сели к нему в машину, где находились еще два человека, и отправились в алкомаркет. Купив спиртное, они сняли квартиру на улице Малышева.

Там один из молодых людей занялся сексом с 15-летней девушкой, после то же самое с той же школьницей проделал его приятель, затем с ней снова вступил в половой акт первый из мужчин. В правоохранительных органах подчеркивают: молодые люди знали, что девушки – несовершеннолетние и даже не достигли возраста согласия (он наступает в 16 лет). Впоследствии молодые люди надругались над двумя другими участницами вписки. Затем две старшие девочки уехали домой, оставив в квартире свою младшую подругу – туда по вызову родителей одной из школьниц приехали полицейские. Они и задержали мужчин.

«Ими оказались жители города Троицк Челябинской области – 26-летний Р., и двое братьев 36 и 20 лет, все ранее не имевшие проблем с законом. В Екатеринбург они приехали еще 6 октября, чтобы «развлечься». В настоящее время они задержаны, решается вопрос об их аресте», – сообщило издание.

Уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней» и по п. «а» ч.3 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней» расследует Октябрьский отдел СКР по Свердловской области. В пресс-службе ведомства «Новому Дню» не сообщили, предъявлены ли задержанным обвинения.

Екатеринбург, Елена Сычева

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