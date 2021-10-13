Троим челябинцам, изнасиловавшим школьниц на вписке, предъявлено обвинение: им грозит до 15 лет

Троим мужчинам из Троицка, которые в Екатеринбурге надругались над тремя школьницами на съемной квартире, предъявлено обвинение по двум статьям: «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы до 15 лет, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга:

Как ранее писал «Новый День», трое мужчин из челябинского Троицка (26-летний Р., и двое братьев 36 и 20 лет) познакомились с тремя девушками – все они учатся в одной школе на Уралмаше, двум из них – по 15 лет, еще одной – 14. Один из мужчин рассказал, что у него есть 60 тысяч, и предложил девушкам потратить их вместе, например, съездить в кафе. Те в ответ предложили снять квартиру на сутки. Через некоторое время мужчина и школьницы сели к нему в машину, где находились два его друга, и отправились в алкомаркет. Купив спиртное, они сняли квартиру на улице Малышева.

Там один из молодых людей занялся сексом с 15-летней девушкой, после то же самое с той же школьницей проделал его приятель, затем с ней снова вступил в половой акт первый из мужчин. Впоследствии молодые люди надругались над двумя другими участницами вписки.

«По версии следствия, 8 октября 2021 года трое указанных обвиняемых, находясь в съёмной квартире дома по улице Малышева, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили в отношении трёх несовершеннолетних девушек действия сексуального характера», – подтверждают в СКР.

По данным УМВД России по городу Екатеринбургу, в полицию утром 9 октября обратилась мать одной из пострадавших. На съемную квартиру на Малышева тут же прибыл наряд патрульно-постовой службы, который задержал всех троих подозреваемых. Сейчас в отношении них выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 13.10.21

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