ЕСПЧ признал Азербайджан виновным в пытках блогера-путешественника

Правительство Азербайджана признано Европейским судом по правам человека виновным в пытках уроженца Екатеринбурга, блогера и журналиста Александра Лапшина, ныне живущего в Израиле.

Об этом сообщил в соцсети сам Александр Лапшин. Он рассказал, что первое решение ЕСПЧ было вынесено 21 мая 2021 года, затем официальный Баку подал апелляцию. 11 октября апелляция была рассмотрена и оставлена без удовлетворения. Решение опубликовано на сайте Совета Европы.

Ответчик должен выплатить Лапшину компенсацию в размере 30 тысяч евро. Лапшин не уверен, что это будет сделано, но намерен в таком случае подать жалобу.

Как уже сообщал «Новый День», история конфликта Лапшина с правительством Азербайджана тянется много лет. В декабре 2016 года он был задержан в Минске и экстрадирован в Азербайджан. 20 июля 2017 года Лапшина приговорили к трем годам лишения свободы за посещение самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики, которую Азербайджан считает своей территорией. До этого екатеринбургский блогер был внесен в черный список азербайджанского МИДа за свои симпатии к карабахцам. Официально Лапшина суд признал виновным в незаконном пересечении границы. В тюрьме, по словам россиянина, его пытались убить, он попал в реанимацию. В сентябре 2017 года президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал Лапшина и выпустил его на свободу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 12.10.21

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