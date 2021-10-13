Дмитрий Ионин: «К новым обязанностям приступаю с 18 октября»

Новый заместитель губернатора Свердловской области, бывший депутат Дмитрий Ионин подтвердил «Новому Дню», что указ о его назначении Евгений Куйвашев уже подписал.

«Сейчас нахожусь в Москве, забираю из Госдумы трудовую книжку, к новым обязанностям приступаю с 18 октября», – рассказал он.

Дмитрий Ионин не стал пока говорить, какие именно направления в областном правительстве он будет курировать. По информации «Нового Дня», Ионин будет заниматься развитием цифровизации, а также курировать подготовку к Универсиаде-2023.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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