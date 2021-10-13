Дмитрий Ионин назначен замгубернатора Свердловской области

Дмитрий Ионин, который не смог попасть в Госдуму этого созыва, получил высокую должность в правительстве Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении его своим заместителем. По информации «Нового Дня», Ионин будет заниматься «цифрой», а также курировать Универсиаду-2023, которой ранее занимался Александр Высокинский (он, напомним, стал членом Совета Федерации). Получить оперативный комментарий нового вице-губернатора пока не удалось.

Напомним, Ионин снялся с выборов по Березовскому одномандатному округу №170, после такого решения курсировали слухи, что он получит пост в правительстве Свердловской области или какого-то другого региона.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 13.10.21

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