В «Справедливой России» прокомментировали выбор кандидата в свердловские губернаторы

«Справедливая Россия» назовет кандидата в губернаторы Свердловской области от партии, скорее всего, в середине июня. Наиболее вероятно, что им станет глава реготделения Андрей Кузнецов, который в настоящее время занимает пост депутата Госдумы РФ. Сам он пояснил «Новому Дню», что подготовка к кампании уже ведется. «Вопрос выбора кандидата действительно рассматривается, но официальное выдвижение пройдет не раньше первой половины июня – это и по графику избирательной кампании, и по уставу партии», – отметил он.

По словам Кузнецова, сам он – «человек команды», а «региональное отделение будет работать с любым решением партии». «Я думаю, многое будет зависеть от окончательной картины выборов, от всего состава конкурентов», – добавил собеседник агентства.

Ранее другой представитель свердловских эсеров, Дмитрий Ионин, который сейчас занимает пост вице-губернатора региона, говорил «Новому Дню», что готов отказаться от губернаторских амбиций. «Принимать участие [в губернаторских выборах в качестве кандидата] не буду, буду заниматься развитием инвестиций, туризма, цифровизации», – ответил он в январе на вопрос «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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