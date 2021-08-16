Дмитрий Ионин отказался от выборов по Березовскому округу. Причины

Депутат Госдумы и кандидат в депутаты Дмитрий Ионин подтвердил, что снимается с выборов по Березовскому одномандатному округу №170, и рассказал, почему он принял такое решение.

Как сообщил Ионин в соцсетях, он остается в кампании как кандидат по партийному списку «Справедливой России – за правду» и сосредоточится именно на этой кампании. Последний предвыборный месяц кандидат посвятит агитации за партийный список СР, где он занимает второе место в территориальной группе. Напомним, чтобы Ионин прошел в парламент, эсеры должны набрать в территориальной группе порядка 13-14% голосов избирателей. В партии не исключают, что это возможно, так как на выборах-2016 «Справедливая Россия» в Свердловской области набрала как раз 14%.

В информационном пространстве курсируют различные версии, что могли пообещать Дмитрию Ионину в обмен на такую уступку (его соперником по округу был единорросс Сергей Чепиков, в победе которого политологи сомневались). Источник, близкий к АП, рассказал «Новому Дню», что власти рассматривали три варианта трудоустройства Дмитрия Ионина: вице-губернатором Свердловской области (вместо Сергея Бидонько, который может стать депутатом Госдумы от ЕР); главой недавно созданного министерства цифрового развития и связи и даже губернатором Владимирской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 16.08.21

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