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Понедельник, 18 октября 2021, 09:02 мск

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Официально: экс-депутат Ионин в правительстве займется инвестициями и цифровизацией

Бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, 13 октября назначенный заместителем губернатора, сегодня приступил к работе.

Дмитрию Ионину поручено курировать работу двух министерств: цифрового развития и связи и инвестиций и развития. В ДИПе сообщили, что Ионин также будет выстраивать отношения этих министерств с органами федеральной власти для привлечения средств по программам, связанными с цифровым развитием и отраслям, которые будут выбраны приоритетными с точки зрения инвестиционной деятельности.

Как уже сообщал «Новый День», в августе Дмитрий Ионин снялся с выборов по Березовскому одномандатному округу №170, после такого решения курсировали слухи, что он получит пост в правительстве Свердловской области или какого-то другого региона.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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