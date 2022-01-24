Ионин отказался от губернаторских амбиций

Вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин сообщил, что не будет принимать участия в кампании по выборам главы Среднего Урала в качестве кандидата. «Принимать участия не буду, буду заниматься развитием инвестиций, туризма, цифровизации», – ответил он на вопрос «Нового Дня».

Также Ионин рассказал, что ему комфортно работать с командой губернатора Евгения Куйвашева и не преминул похвалить шефа за кадровую политику. «Евгений Владимирович Куйвашев умеет подобрать сильных в свою команду. Если бы мне сейчас позвонили и сказали: возвращайся в Госдуму, – я бы отказался», – отметил он.

При этом, как говорят источники «Нового Дня», Дмитрий Ионин прошел т.н. «школу губернаторов» и состоит в кадровом резерве, который набирают из выпускников программы РАНХиГС и администрации президента.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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