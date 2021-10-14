В Гидрометцентре рассказали, когда в Екатеринбурге будет легче дышать

В Екатеринбурге из-за горящих торфяников на юге города стоит гарь и смог. При этом со вчерашнего вечера действует предупреждение о метеорологических условиях, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосфере. В Уральском управлении по гидрометеорологии «Новому Дню» сообщили, что в сегодня и завтра ситуация вряд ли изменится.
«Завтра не ждем [улучшения ситуации], будет малооблачно и ветер слабый. В последние дни недели антициклон начнет отходить, будут подвижки в атмосфере, ветер усилится. В выходные может быть получше, в субботу рассчитываем на дождик», – сказала агентству главный синоптик Галина Шепоренко.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 14.10.21
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