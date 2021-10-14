Юг Екатеринбурга превратился в Сайлент Хилл: снова горят торфяники (ФОТО)

К утру 14 октября некоторые районы юга Екатеринбурга – Солнечный, поселок Горный Щит – полностью накрыло смогом от горящих торфяников. Видимость на дорогах нулевая. В остальных частях города, в том числе в центре, ощущается сильный запах гари.

Центр Екатеринбурга

В пресс-службе ГУ МЧС сообщают, что на южной окраине опять тлеют торфяники площадью 4,8 га. В проливке торфяника задействована группировка в составе 73 человек, 16 единиц спецтехники. Для подачи воды к очагам тления задействована пожарная насосная станция, проложены 5 магистральных линий, а для закачки воды вглубь торфяных пластов используются специальные торфяные стволы.

Выезд из микрорайона Солнечный через ЕКАД заблокировали гаишники из-за нулевой видимости. «Мы выехали и вернулись. Пробка, дышать невозможно», – рассказали жители Солнечного, которые не смогли выехать на работу в обычное время. Сейчас они ждут, пока дым хотя бы немного рассеется.

Как уже сообщал «Новый День», в прошлый раз такой сильный смог был утром 11 октября. Тогда, по информации главного управления МЧС России Свердловской области, тлело около 120 гектаров. К утру 13 октября пожарным удалось сократить площадь до 5,4 га. Но уже к вечеру Екатеринбург снова окутало едким дымом. «Шли в половине восьмого по Зелёной Роще, радовались, что пахнет опавшей листвой и свежестью. Через час вышли на улицу снова – уже завоняло гарью. Голова начинает болеть мгновенно, в горле першит», – пожаловалась екатеринбурженка Оксана.

Горный Щит

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 14.10.21

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