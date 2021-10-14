«Везде мгла, дорогу не могла перейти»: как жители Солнечного пережили это утро (ВИДЕО)

Сегодня ночью Солнечный утонул в смоге, второй раз за неделю превратившись в Сайлент Хилл.

Солнечный окутал смог

Еще вчера вечером екатеринбуржцы жаловались на запах гари в городе. А утром даже для прогулки по улице жителям микрорайона приходилось надевать маски: «Соседний дом не видела сегодня. Я специально маску надела для прогулки. Запах невыносимый, заходишь в квартиру после улицы, вся одежда пропитана этой едкой гарью», «Тяжело дышать, пришлось намочить носовой платок и идти, чтобы легче дышалось», – говорят жители Солнечного.

Некоторым смог помог собраться на работу: «Знакомая легла спать и оставила открытыми окна. Там так надымило, что она на работу убежала, дома находиться было невозможно», – говорит Александра Щекалева.

Некоторые жители микрорайона наоборот, не смогли попасть на работу вовремя: выезд из микрорайона Солнечный через ЕКАД из-за нулевой видимости заблокировали гаишники. Образовалась пробка, людям пришлось ждать, когда рассеется дым.

Пенсионер Серафим Серафимович рассказывает, что его жена с утра не могла перейти дорогу, все окутала мгла, видимость была на несколько шагов.

Также УГИБДД перекрывало дорогу, ведущую из Солнечного в Зеленый Бор, чтобы проложить пожарный рукав для подачи воды.

Кроме этого, из-за смога учеников школы №215 перевели на дистант.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

Екатеринбург. Другие новости 14.10.21

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