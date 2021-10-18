«Если это будет продолжаться, то можно вешаться», – екатеринбуржцы опять задыхаются в дыму (ФОТО)

Столица Урала в третий раз за две недели утонула в дыму. Город опять затянуло густым дымом, в этот раз страдают жители всех районов – от Солнечного до Уралмаша. «У нас просто пипец. Хуже, чем на той неделе. Несмотря на дождь, очень плотная пелена и сильный запах», – пишут жители Академического.

«Проснулся в 5 утра. На 30 секунд открыл балкон, так надымило, что дышать кое-как можно было. Если это будет продолжаться, то можно вешаться», – сообщают читатели «Нового Дня» из южных районов Екатеринбурга. Смог накрыл Солнечный, центр города, дым и запах гари добрался и до Уралмаша.

По информации Сергея Щербакова, заместителя начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области, на сегодня тлеет 4,5 гектара. На тушении задействовано 256 человек, 59 единиц техники.

Как уже сообщалось, торфяники горят на юге Екатеринбурга больше недели. В некоторые дни гарь от пожаров усиливалась настолько, что дышать было трудно и в центре города. Роспотребнадзор фиксировал более чем двукратное превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе. Сейчас тушение торфяников продолжается, однако ранее эксперты Гринписа сообщали, что сделать это будет трудно, поскольку лучший момент для ликвидации упущен.

В МЧС России заявили, что причина пожара – поджог. В конце прошлой недели власти объявили в Солнечном режим ЧС.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 18.10.21

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