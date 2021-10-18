В воздухе превышено содержание пыли и оксида углерода, хуже всего – в Солнечном

Последние исследования проб воздуха в Екатеринбурге зафиксировали превышение содержания мелкодисперсной пыли на ВИЗе и в центре. В Солнечном кроме этого в полтора раза превышено содержание в атмосфере оксида углерода. Санитарные врачи советуют меньше бывать на воздухе и не открывать окна.

Пробы воздуха, отобранные на Репина, 101, и Мичурина, 98, в 10 часов утра показали, что предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли превышено более чем в 2,5 раза. Остальные показатели в данных пунктах соответствовали нормативам. В Солнечном превышено также содержание оксида углерода в 1,42 раза. Пробы, отобранные на улице Родонитовой, не выявили превышений концентраций вредных веществ.

«Санитарные врачи советуют жителям избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, использовать системы кондиционирования, маски, респираторы, делать влажную уборку, занавешивать влажной тканью окна», – посоветовали в Роспотребнадзоре.

Напомним, в Екатеринбурге уже вторую неделю горит торфяник. От смога и запаха гари страдают жители почти всех районов. Но хуже всего приходится Солнечному и Академическому, где из-за плотной взвеси в воздухе тяжело дышать.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 18.10.21

Свердловская область продолжает лидировать в РФ по числу лесных пожаров. / Новыми депутатами ЕГД станут жена лидера свердловских коммунистов и юрист КПРФ. / «Торфяной пожар сложно зафиксировать», – глава лесного департамента рассказал, почему пожар рядом с Солнечным поздно начали тушить. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»