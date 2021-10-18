Родители возмущены, что в детских садах не отменяют прогулки из-за смога: «Нет такого указания»

В Екатеринбурге детей в садиках продолжают водить на прогулки, несмотря на сильный смог и запах гари. Родители переживают, что это может негативно сказаться на здоровье малышей, особенно аллергиков. В департаменте образования подтвердили, что никаких официальных распоряжений об отмене прогулок нет. В садиках говорят, что без такого документа не могут нарушать режим.

«Мы живем в Железнодорожном районе. Сегодня дышать просто нечем. Но в садике собирались вести детей на прогулку, а гуляют они по два часа, – рассказала жительница Екатеринбурга Василина. – Заведующая садика сказала, что никаких распоряжений от департамента образования нет в связи со смогом, а значит, садики должны соблюдать режим. Потому что вдруг другая мама напишет жалобу, что детей не водят гулять. Ведь факта вреда здоровью нет, Роспотребнадзор говорит, что в воздухе нет вредных веществ. И тут есть зерно правды. На сегодня нам удалось договориться, чтобы детей не выводили. Как будет завтра – не знаю. Мы готовы даже коллективное обращение от родителей написать».

Мамы переживают, что плохое качество воздуха (которое ощущают все, и сейчас это уже подтверждено исследованиями) негативно скажется на здоровье детей. Особенно тяжело может быть аллергикам и астматикам.

«На мой взгляд, нужно менять саму систему, делать ее более гибкой. В Солнечном же есть такое указание. Сегодня проблема в Железнодорожном районе, завтра ветер изменится – и будет еще где-то. Нужна скорость отклика чиновников на ситуацию, – считает Василина. – Ведь может же департамент направить в садики документ с рекомендацией заведующим принимать решение о прогулках самостоятельно, исходя из текущей ситуации».

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области «Новому Дню» посоветовали обратиться в департамент образования, поскольку именно в мэрии действует комиссия по смогу. Там агентству сообщили, что официальных распоряжений по детским садам не рассылали.

Напомним, ранее Роспотребнадзор опубликовал данные о содержании вредных веществ в воздухе. В некоторых районах содержание мелкодисперсной пыли превышено в 2 и более раза, в Солнечном есть превышение и по оксиду углерода. Торфяник на юге Екатеринбурга горит уже более недели.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 18.10.21

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