Северный ветер или зима – что спасет Екатеринбург от смога

На юге Екатеринбурга продолжают тлеть торфяники. Избавить город от смога у пожарных пока не получается, несмотря на увеличение группировки сил, которые борются с подземным тлением. Исправить ситуацию может погода. Но гарантий нет.

«Если тлеет торфяник, и ветер «подходящий», дым будет пока нести на город, – отметила в беседе с «Новым Днем» главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. – В ближайший период пройдет небольшой циклон, и если ветер сменит направление на северное, то этот дым понесет в сторону от города».

По словам специалиста, таких сильных осадков, которые могли бы потушить подземный пожар, не ожидается. «Насколько я понимаю, это глубокое горение, таких осадков, чтобы глубоко промочили почву на метр или два, вряд ли мы дождемся. Так что все будет зависеть от ветра и его силы, а также от того, как скоро зима установится – но в октябре ее точно не случится», – добавила она.

Сегодня утром Екатеринбург снова затянуло дымом от тлеющего рядом с Солнечным торфяника. Горожане жалуются на головную боль, першение в горле, приступы кашля. Роспотребнадзор зафиксировал превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе. Сейчас тушение тлеющих торфяников продолжается, однако ранее эксперты сообщали, что сделать это будет трудно, поскольку лучший момент для ликвидации упущен.

Впоследствии в МЧС России заявили, что причина пожара – поджог, хотя еще неделей ранее там отмечали, что торф тлеет на большой глубине. В пятницу власти объявили в Солнечном режим ЧС.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.10.21

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