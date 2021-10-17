Горящие торфяники в Екатеринбурге видно из самолетов (ФОТО)

Горящие торфяники возле Солнечного микрорайона в Екатеринбурге видны даже с самолета. Снимки минувшей ночью сделала екатеринбурженка Екатерина Николаева.

Напомним, торфяники горят на юге Екатеринбурга уже больше недели. В некоторые дни гарь от пожаров усиливалась настолько, что дышать было трудно и в центре города, а Роспотребнадзор фиксировал превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе. Сейчас тушение тлеющих торфяников продолжается, однако ранее эксперты сообщали, что сделать это будет трудно, поскольку лучший момент для ликвидации упущен.

Впоследствии в МЧС России заявили, что причина пожара – поджог, хотя еще неделей ранее там отмечали, что торф тлеет на большой глубине. В пятницу власти объявили в Солнечном режим ЧС.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.10.21

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