«Воняет до першения в горле»: юг и центр Екатеринбурга затянуло смогом (ФОТО)

Юг и центр Екатеринбурга затянуло густым дымом. В редакцию «Нового Дня» пишут горожане. Люди обеспокоены, с утра районы погрузились в туман.

«Вышел из дома, густой дым, дышать трудно, невозможная гарь какая-то. Думал, все мусорки близлежащие загорелись», – сообщает житель Юго-Западного района. Смог стоит и на ВИЗе: «Всё дымом затянуло, воняет до першения в горле», – пишет екатеринбурженка.

ВИЗ Юго-Запад Центр

В дыму и центр столицы Урала. По информации МЧС, смог на территории некоторых районов Екатеринбурга появился из-за тлеющего торфяника в районе Солнечного.

Фото ГУ МЧС по Свердловской области Фото ГУ МЧС по Свердловской области

«Для контроля обстановки в район была направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Свердловской области. В ходе обследования открытых очагов горения не выявлено. Тление происходит в толще торфяника на большой глубине. Для мониторинга пожарной обстановки планируется задействовать беспилотную авиационную систему. В случае обнаружения открытых очагов горения на поверхности будут приниматься меры для их ликвидации», – сообщают в ведомстве.

МЧС просит жителей:

– окна квартиры или офиса держать закрытыми в ночные и утренние часы;

– употреблять больше жидкости, фруктов и овощей,

– отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки,

– при сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, необходимо обращаться к врачу.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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