«Ветер относительно слабый»: смог над Екатеринбургом будет держаться до середины недели

В первой половине недели смог над Екатеринбургом не развеется. По информации Уральского гидрометцентра в ближайшие дни не будет благоприятных условий для рассеивания дыма.

«Всю неделю сейчас сложно. В целом, погоду определяет атмосферный фронт, он отойдет и будет погода антициклональная, то есть осадков не ожидается, ветер относительно слабый, поэтому условия будут сохраняться, по крайней мере, в ближайшие двое суток», – рассказала главный синоптик организации Галина Шепоренко.

При этом, по данным международного сервиса IQAir, отслеживающего качество воздуха, этой ночью Екатеринбург ушел в желтую зону. Загрязнитель РМ 2,5 – частички пыли, их концентрация на 11 утра превышала уровень, рекомендуемый ВОЗ.

Сегодня в столице Урала ожидается снег с дождем. Температура поднимется всего до +4…+9 °C. Ветер будет дуть юго-западный, 6-11 метров в секунду.

К середине недели потеплеет. Температура во вторник и среду: +2…+7 °C ночью, днем – 9-14 градусов выше нуля. Ветер юго-западный, 6-11 метров в 12 октября, 4-9 м/с 13 октября.

В регионе сегодня ожидается облачная погода, местами дождь с мокрым снегом. Температура воздуха днем – от 7 до 9 градусов, ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду.

Во вторник в Свердловской области будет облачно с прояснениями, дождь. Температура ночью –+5…+7 по Цельсию, днем воздух прогреется до +12…+14 °C.

В среду синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем потеплеет до +12…+14 °C.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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