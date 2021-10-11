На юге Екатеринбурга тлеет 120 га торфяников (ФОТО)

На юге Екатеринбурга горят торфяники. По информации главного управления МЧС России Свердловской области, тлеет около 120 гектаров. Однако число неточное – сейчас пожарные службы проводят разведку с помощью беспилотников, кроме того, на земле работает мобильная группа.

«С источниками задымления борются 49 человек личного состава, 9 единиц спецтехники. Для проливки очагов тления торфа от ближайшего водоёма была проложена магистральная линия. Огнеборцы принимают меры по проливке территории для снижения интенсивности задымления», – сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Гореть торфяник начал ориентировочно в ночь с субботы на воскресенье, вчера утром жители Академического, Солнечного и Мичуринского почувствовали запах гари, к вечеру он добрался до центра города, а в южных районах дымка от пожара была такой плотной, что напоминала скорее туман, видимость была сильно затруднена.

Ситуация вряд ли существенно изменится в ближайшее время – погодные условия этому не способствуют. Несмотря на небольшие дожди, которые прошли вчера и сегодня, дымка и запах дыма держатся в воздухе. При этом более сильных осадков не ожидается, как и усиления ветра, который мог бы развеять смог.

Из-за дыма с торфяников жители Екатеринбурга жалуются на першение в горле, головную боль, головокружение. В МЧС посоветовали пить больше воды, по возможности не гулять и меньше проветривать помещения.

Екатеринбург, Елена Сычева

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