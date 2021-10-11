Экологи не нашли в екатеринбургском воздухе вредных примесей

ГКУ «Центр экологического мониторинга и контроля» не выявило превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосфере Екатеринбурга и других городов области.

Как сообщается на сайте областного минприроды, в районе расположения автоматической станции контроля за загрязнением атмосферного воздуха в городах: Екатеринбург (ул. Коммунистическая), Екатеринбург (ул. Татищева), Нижний Тагил (ул. Бирюзовая), Нижний Тагил (пр. Уральский), Каменск-Уральский, Полевской, Красноуральск, Краснотурьинск, Кировград, Серов, Ревда, Реж, Асбест превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций измеряемых загрязняющих веществ по состоянию на 12 часов 11 октября не зафиксировано.

В учреждении добавляют, что средние концентрации загрязняющих веществ за указанный период уточняются по результатам наблюдений за полные сутки.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь с субботы на воскресенье на юге Екатеринбурга начал гореть торфяник. Вчера утром жители Академического, Солнечного и Мичуринского почувствовали запах гари, к вечеру он добрался до центра города, а в южных районах дымка от пожара была такой плотной, что напоминала скорее туман, видимость была сильно затруднена.

Из-за дыма с торфяников жители Екатеринбурга жалуются на першение в горле, головную боль, головокружение. В МЧС посоветовали пить больше воды, по возможности не гулять и меньше проветривать помещения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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