Площадь тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга сократилась в 15 раз

Пожарные локализовали очаг тления торфа на юге Екатеринбурга. По информации главного управления МЧС России по Свердловской области, горит 8 гектаров, накануне эта площадь составляла 120 га.

«Огнеборцы продолжают проливку территории. Тушение осложняется глубиной залегания очагов тления до 9 метров. В ночное время будет продолжаться окарауливание территории. Всего в тушении задействованы 49 человек личного состава, 9 единиц спецтехники», – добавили в ведомстве.

Гореть торфяник начал в ночь с субботы на воскресенье. Жители близлежащих районов – Академического, Солнечного и Мичуринского почувствовали запах гари. А в понедельник уже весь Юг и Центр города с утра окутал смог: «Воняет до першения в горле», – писали наши читатели. При этом экологи не нашли в екатеринбургском воздухе повышенного содержания вредных примесей.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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