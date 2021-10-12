Свердловская область снова лидирует по числу лесных пожаров

Средний Урал снова поднялся на первое место в России по числу лесных пожаров. По информации Уральской базы авиационной охраны лесов, на 11 часов в регионе действовало 14 очагов на площади 100 гектаров, 6 из них локализовано, 4 потушено.

Также в пределах Екатеринбурга тлеет торфяник. При этом, по информации Минприроды Свердловской области, на станциях контроля воздуха превышений предельно допустимой концентрации измеряемых вредных веществ не зафиксировано.



В понедельник с утра юг столицы Урала утонул в смоге: «Я сначала испугалась, подумала, что соседняя квартира горит. А в 5 часов просыпались, у нас перед домом парк не было видно», – рассказала екатеринбурженка.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 12.10.21

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