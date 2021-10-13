Торфяник на юге Екатеринбурга горит пятый день

За прошедшие сутки пожарные потушили около 1,6 гектара торфяников, которые горят на юге города. Но до сих пор сохраняется тление очагов на общей площади 5,4 гектара – вчера эта площадь составляла 8 га. Торфяник горит уже пятые сутки.
«Работа на месте тлеющего торфяника продолжается. В проливке задействована группировка в составе 73 человек, 16 единиц спецтехники», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
К месту протянули пять магистральных линий с водой, ее закачивают вглубь торфяных пластов с использованием специальных торфяных стволов.
Напомним, гореть торфяник начал в ночь с субботы на воскресенье. Жители близлежащих районов – Академического, Солнечного и Мичуринского почувствовали запах гари. А в понедельник уже весь Юг и Центр города с утра окутал смог: «Воняет до першения в горле», – писали наши читатели. При этом экологи не нашли в екатеринбургском воздухе повышенного содержания вредных примесей.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
Екатеринбург. Другие новости 13.10.21
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