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Вторник, 19 октября 2021, 16:45 мск

Новости Екатеринбург

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В Солнечном горит 4 гектара торфяника

На юге Екатеринбурга вторую неделю продолжает тлеть торфяник. На 17 часов 19 октября площадь тления составила 3,8 гектара, сообщают в ГУ МЧС.

В тушении задействован 271 человек, 104 единицы техники. К вечеру пожарные обводнили 30% от начальной площади тления торфяника. Также МЧС второй день задействует насосно-рукавный комплекс «Шквал». Его производительность – до 350 литров в секунду. По информации ведомства, это позволит значительно ускорить наполнение водой обводных каналов и ликвидировать торфяной пожар.

Как уже сообщалось, торфяники горят возле микрорайона Солнечный с 9 октября. Екатеринбург трижды накрывал смог. О способах тушения мы поговорили с пожарным из Гринписа.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 19.10.21

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