В Солнечном горит 4 гектара торфяника

На юге Екатеринбурга вторую неделю продолжает тлеть торфяник. На 17 часов 19 октября площадь тления составила 3,8 гектара, сообщают в ГУ МЧС.

В тушении задействован 271 человек, 104 единицы техники. К вечеру пожарные обводнили 30% от начальной площади тления торфяника. Также МЧС второй день задействует насосно-рукавный комплекс «Шквал». Его производительность – до 350 литров в секунду. По информации ведомства, это позволит значительно ускорить наполнение водой обводных каналов и ликвидировать торфяной пожар.

Как уже сообщалось, торфяники горят возле микрорайона Солнечный с 9 октября. Екатеринбург трижды накрывал смог. О способах тушения мы поговорили с пожарным из Гринписа.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 19.10.21

Депутаты и сотрудники аппарата ЕГД привились от Covid-19. / «Они считают – это был естественный отбор», – руководитель «Народного контроля» о причинах массового отравления алкоголем (ФОТО, ВИДЕО). / В «Уральских авиалиниях» привили от коронавируса 80% сотрудников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»