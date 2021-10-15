«Дымить может до весны». Специалист Гринписа рассказал, как потушить торфяник (ФОТО, ВИДЕО)

Всю эту неделю на юге Екатеринбурга тлеет торфяник. Уже дважды смог от него накрывал Екатеринбург. Новый День обсудил эту проблему с Григорием Куксиным, руководителем противопожарного отдела Greenpeace России, профессиональным пожарным, который специализируется на тушении торфяных пожаров.

Как потушить торфяной пожар

Что такое торф

Торфяник – это просто неперегнившие растительные остатки. «Они сухие, они могут гореть от какого-то внешнего источника огня. Сами они никогда не загораются. Если мы зажжем траву на поверхности, бросим окурок или разведем костер, эта почва начинает тлеть», – рассказывает Григорий. Органика занимает несколько метров от поверхности. Дальше идет минеральный грунт, который гореть не может, и грунтовые воды.

Торфяники располагаются вокруг многих городов в России, в том числе и около Екатеринбурга, где в прошлом веке осушали болота, потому что они считались рассадниками комаров и малярии. «При этом было понятно, что торф – это отличное топливо и удобрение, поэтому осушали отчасти и для добычи торфа», – говорит специалист.

По его словам, участок возле микрорайона Солнечного – это болото, осушенное под нужды сельского хозяйства, но эти сельскохозяйственные угодья уже давно не используются.

«Город разросся, на части этих болот уже построили дачи, на каких-то даже строят микрорайоны, но торфяная болотная почва там осталась. Слои залегания торфа могут быть толщиной от полуметра до нескольких метров», – пояснил Григорий Куксин.

Как потушить торфяной пожар

Лучше всего тушить торфяник, когда только отгорела трава, говорит гринписовец. На местные источники воды ставят мотопомпы, насосы и заливают отдельные очаги.

«В Екатеринбурге на этой стадии потушить не удалось, очаги уже довольно глубокие, – отметил эксперт. – Есть другой способ. Нужно перекрывать каналы и накапливать воду».

По словам Григория Куксина, на торфянике в Солнечном уже прокопаны каналы: один самый глубокий посередине, в него впадают более маленькие: «Сейчас эта система каналов осушает грунт. Но если мы ее заполним водой, то она будет обводнять все это. Из-за этого погаснет часть очагов, а остальные будут неглубокими».

Если не получится потушить и на этой стадии, участок огораживают каналом, заполняют его водой и ждут, когда весь торф внутри периметра выгорит. За таким очагом нужно постоянно следить, чтобы не было переброса искр с этой территории.

Почему торф горит ежегодно на одном и том же месте

Торф очень смолистый, отчасти поэтому он очень плохо смачивается водой, говорит Григорий. «Чтобы его потушить, нужно подать туда много воды и очень тщательно перемешать воду с тлеющим торфом: сделать холодное тесто без комочков. Перемешать можно лопатой или струей воды».

Чтобы потушить один гектар торфяника, нужно 10 тысяч тонн воды. Надо вылить воду, перемешать, потом проверить температуру: «Раньше мы это руками делали. Пролили, прокапали ямку, засунули руку. Если в яме все холодное, ничего больше не разгорится. Сейчас мы используем щупы-термометры двухметровые. Мы их засовываем в землю. Если температура ниже 40 градусов, то не разгорится», – объясняет гринписовец.

«Если торфяник нормально потушить, то сам он никак не возгорится. Легенды, что на одном и том же месте торф горит всегда, поддерживаются тем, что люди каждый год в одних и тех же местах поджигают траву», – сообщает Григорий.

Может ли сгореть дом, построенный на торфянике?

Строения на торфянике могут загореться. «Я видел, что такие дома даже под землю проваливались. Дороги проваливались. В таком случае люди даже свои вещи вывезти не могут, дороги то нет. А в России многие дачные массивы построены на торфяниках. Это были самые дешевые земли в 90-е», – рассказывает Григорий Куксин.

Если горит дачный массив, построенный на торфе, это самый сложный случай для тушения: «Окапывают отдельные части поселка, чтобы они не сгорели. Делают глубокие каналы до минерального грунта, потому что под этим торфом есть глина, пески, грунт, который не горит».

Как тушат в Европе

Европа долго не знала проблемы торфяных пожаров, говорит эксперт. «Германия, например, все свои осушенные болота, где добывался торф, обводнила. Но из-за изменений климата последние годы Европа вновь с этой проблемой столкнулась. Летом стоит очень жаркая погода, уровень воды в болотах понижается. Часто происходят пожары», – сообщает Григорий.

В России, по словам пожарного, сейчас лучше умеют тушить торфяные пожары, чем в Европе, потому что европейцы забыли, как это делается.

Сократить число торфяных пожаров, по мнению Григория Куксина, можно обводнением территории. Если земля не используется для строительства, то на месте торфяника нужно восстановить болото. Это будет водно-болотным угодьем, где будут жить животные.

Опасность для населения

Температура тления очень низкая: от +200 до +600 °C. «Для природного пожара это довольно низкая температура, кислорода не хватает, происходит неполное сгорание, и воздух наполняется продуктами горения: это угарный газ и продукты неполного сгорания органики: бензапирен, формальдегид. Бензапирен, например, провоцирует онкологические заболевания», – говорит Григорий.

Также, по словам специалиста, происходят перепады температуры, которые смешивают торфяной дым с туманом. Это держит его около земли, и от этого страдают люди.

«Тлеет сама почва, от нее загорается сухая трава на поверхности, так огонь продвигается на новые площади, – рассказывает Григорий Куксин. – Пока это не потушат – будет дымить. Дымить может несколько месяцев, дымить может из-под снега, дымить может даже до весны, если не потушить. А с весны эти очаги станут причиной пожаров следующего сезона».

Фото: priderussia.ru

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

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