На юге Екатеринбурга снова грязный воздух: жители Солнечного и Ботаники дышат пылью

Специалисты Роспотребнадзора выявили загрязнение атмосферного воздуха в микрорайонах Солнечный и Ботанический.

Результаты исследования проб с улицы Счастливой показали превышение предельно допустимой концентраций мелкодисперсной пыли в 1,25 раза. На улице Лучистой пыли в воздухе в 1,13 раза больше, чем предусматривает ПДК, также присутствует оксид углерода, но в допустимых количествах. На улице Родонитовой также выявлено превышение количества пыли в воздухе – в 1,3 раза. Исследования проб с улиц Мичурина, Репина и Михеева не показали превышения норм содержания вредных веществ в атмосфере.

Роспотребнадзор проводит исследования атмосферного воздуха в Екатеринбурге с начала октября, когда на юге города начал дымить загоревшийся торфяник. Санитарные врачи советуют жителям в случае задымления избегать длительного нахождения на улице, особенно ранним утром, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, использовать кондиционеры, маски, респираторы, делать влажную уборку, занавешивать влажной тканью окна.

В случае одышки, кашля, бессонницы или других недомоганий следует обратиться к врачу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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