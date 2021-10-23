Торфяник у Солнечного продолжает тлеть: его тушат 276 пожарных

На юге Екатеринбурга горит торфяник на площади в 2 гектара. По информации МЧС, в тушении задействованы 276 человек и 108 единиц техники.

Вчера вечером сильный запах гари ощущался в центре и в южных районах города. Утром запах прошел.

В ведомстве рассказали, что пожарные мониторят очаги с воздуха и в толще торфяника. Сверху огонь ищет беспилотная летательная система с тепловизором. А для точного определения очагов специалисты используют щуп-термометр. Это длинный металлический стержень с датчиком температуры на конце. После нахождения места тления пожарные погружают туда водяные стволы. Они заливают водой очаг и охлаждают торф.

Также на Среднем Урале на 11 часов 23 октября действует 6 лесных пожаров на площади в 70 гектаров. Все они локализованы, ликвидировано за сутки два очага, сообщает Уральская база авиационной охраны лесов.

Как тушить торфяной пожар, «Новому Дню» рассказал специалист из Гринпис.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 23.10.21

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