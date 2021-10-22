В Екатеринбурге снова смог и запах гари

Екатеринбург снова затягивает смогом. Сильный запах гари ощущается в центре и в южных районах города. Вероятно, причиной вновь стал тлеющий торфяник рядом с микрорайоном Солнечным. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС региона, пожарные продолжают бороться с двумя очагами возгорания, общая площадь тления составляет 1,9 гектара.

Роспотребнадзор ежедневно отбирает пробы воздуха в Солнечном, Ботаническом, Верх-Исетском и Ленинском районах для проверки на опасное превышение содержания вредных веществ. Санитарные врачи советуют жителям в случае задымления избегать длительного нахождения на улице, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, использовать кондиционеры, маски, респираторы и делать дома влажную уборку. При появлении признаков одышки, кашля, бессонницы нужно обратиться к врачу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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