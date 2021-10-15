«Да когда же это кончится?» Екатеринбург снова окутывает смогом (ФОТО)

Жители Екатеринбурга сообщают, что к вечеру в воздухе снова начинает концентрироваться смог и гарь, хотя еще два часа назад Роспотребнадзор не регистрировал вредных примесей. Сообщения приходят из Академического, Юго-Западного, Солнечного – словом, районов, которые приближены к горящему торфянику на юге города.

«Приехали домой в Академический, а тут уже снова дымка, пахнет гарью. Невозможно открыть окна, никуда выйти погулять», – рассказывают жители района. «Когда же это уже кончится?» – негодуют они.

Сообщения о запахе гари поступают и с Юго-Запада и из Солнечного. При этом еще в 15 часов Роспотребнадзор делал пробы воздуха в этих районах: концентрация всех веществ не превышала предельно допустимой.

По последним данным ГУ МЧС, за все дни тушения торфяника на юге города в него вылили 13 тысяч тонн воды. Но очаги продолжают тлеть. Сейчас для усиления группировки на тушении задействовали более 50 курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России.

«Главным условием, обеспечивающим тушение торфяных пожаров, является бесперебойная подача воды. Для этих целей сотрудники МЧС России используют пожарную насосную станцию, которая установлена на реке Шиловка. Вода круглосуточно, бесперебойно поступает от нее к месту тушения торфяника. Кроме того, вода подвозится пожарными автоцистернами и поливомоечными машинами», – сообщили в МЧС.Напомним, торфяник за Солнечным загорелся еще в минувшие выходные, то есть он продолжает тлеть уже неделю. Утром 14 октября Солнечный затянуло густым смогом. Учеников школы №215 из-за этого перевели на дистант. Санврачи заявили, что в пробах воздуха, отобранных в микрорайоне, вдвое превышено предельно допустимое содержание оксида углерода. Из-за нулевой видимости было временно перекрыто движение на двух участках трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. Был задержан вылет семи рейсов из аэропорта Кольцово. Вечером в четверг к тушению торфяника подключились сотрудники Уральской авиабазы охраны лесов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 15.10.21

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