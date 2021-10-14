Роспотребнадзор: в Солнечном содержание вредных примесей в воздухе превышено в два раза

Санитарные врачи проверили атмосферный воздух в задымленных районах Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, в пробах воздуха, отобранных по адресу: ул. Счастливая, 6, превышено предельно допустимое содержание оксида углерода (в 2,12 раза), мелкодисперсной пыли двух видов – больше, чем в два раза каждого. Остальные показатели в норме. Отбор проб и исследования продолжаются.

Санитарные врачи советуют жителям избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, использовать системы кондиционирования, маски, респираторы, делать влажную уборку, занавешивать влажной тканью окна.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром юг Екатеринбурга затянуло плотным смогом. Школьники в Солнечном перешли на дистант.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 14.10.21

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