На Ботанике и в Академическом превышена концентрация вредных веществ в воздухе

В Екатеринбурге Роспотребнадзор продолжает исследовать воздух, отбирая пробы. По последним данным свердловского управления ведомства, предельно допустимые концентрации вредных веществ превышены не только в Солнечном, но и в Академическом и на Ботанике. Так, пробы отобрали на Михеева, 2, там превышены нормативы по двум разновидностям пыли в 1,13 и в 1,7 раза. В пробах с Родонитовой, 21, тоже обнаружена мелкодисперсная пыль – превышение в 1,06 и в 2,5 раза.

«Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам. Отбор проб и исследования продолжаются. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Свердловской области», – сообщили в ведомстве и порекомендовали не находиться подолгу на улице, больше пить чистой воды, промывать глаза, нос, горло, использовать маски и респираторы, делать влажную уборку, занавешивать окна влажной тканью.

Виной всему горящие торфяники на юге Екатеринбурга. Потушить их не могут с прошлой недели. Несколько дней назад город уже окутывало ядовитой дымкой, но она рассеялась к вечеру понедельника, а вчера вечером все началось снова.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 14.10.21

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