Екатеринбург снова затянуло едкой гарью (ФОТО)

Екатеринбург снова окутало едким дымом. Около часа назад на гарь в центре стали жаловаться местные жители, передаёт «Новый День». «Шли в половине восьмого по Зелёной Роще, радовались, что пахнет опавшей листвой и свежестью. Через час вышли на улицу снова – уже завоняло гарью. Голова начинает болеть мгновенно, в горле першит», – пожаловалась екатеринбурженка Оксана.

Скорее всего, причина смога – горящие на юге города торфяники. Сегодня утром в МЧС России по региону рассказали о том, что торф тлеет на площади 5,4 га. Пожарные закачивают воду вглубь торфяных пластов. За прошлые сутки они сократили площадь пожара на 1,6 га.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.10.21

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