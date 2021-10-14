Из-за смога и нулевой видимости в Свердловской области начали перекрывать трассы

Госавтоинспекция перекрыла движение на двух участках трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. Из-за сильного задымления видимость там упала почти до нуля.

Первый перекрытый участок – с 69-го по 77-й километр. Объездных путей там нет. На месте работают инспекторы ГИБДД, которые разворачивают автомобили.

Второй участок – со 122-го по 130-й километр этой же трассы. Транспорт отправляют в объезд через Колчеданский тракт и город Каменск-Уральский.

«Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает участников дорожного движения, что эти меры вынужденные и направлены в первую очередь на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактику ДТП», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Таким образом, смогом от горящих торфяников накрыло не только Екатеринбург, но и другие районы области. Напомним, сегодня утром хуже всего пришлось жителям Солнечного. В микрорайоне нечем дышать из-за смога и едкой гари. Роспотребнадзор подтвердил, что содержание вредных веществ в воздухе превышено более чем в два раза. ГИБДД перекрыла съезды на ЕКАД, выехать из района можно только через Вторчермет. Но многие жители не решаются: там образовалась огромная пробка, дышать в машинах затруднительно из-за гари.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 14.10.21

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