ГИБДД разрешила движение по уральской трассе, которую закрывали из-за смога

Движение по трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган восстановлено. Как рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, близ участков, которые были заблокированы, скопились пробки. Сейчас экипажи ДПС разгружают заторы.

Напомним, трасса перекрывалась на двух участках: с 69-го по 77-й километр, где нет объездных путей, и со 122-го по 130-й километр, второй участок можно объехать через Колчеданский тракт и город Каменск-Уральский. Причиной закрытия движения стала плохая видимость из-за смога.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 14.10.21

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