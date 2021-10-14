Из-за смога в Кольцово задержаны рейсы

Сильный смог сказался и на работе аэропорта Кольцово. Сегодня утром рейс ZF-944 из Ла-Романы отправили на запасной аэродром в Тюмень, вылет семи рейсов из Екатеринбурга был задержан. Как сообщили в пресс-службе Кольцово, к этому моменту полеты возобновились, аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов. Рейс из Ла-Романы уже прибыл в Кольцово.

Из-за сильного смога ГИБДД перекрыла движение на двух участках трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. Также утром закрыли выезд из Солнечного через ЕКАД. В микрорайоне горят торфяники, школьников перевели на дистант. Гарь распространилась на весь город. Роспотребнадзор уже сообщил, что содержание вредных примесей в воздухе превышено в два раза.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 14.10.21

Из-за смога и нулевой видимости в Свердловской области начали перекрывать трассы. / Роспотребнадзор: в Солнечном содержание вредных примесей в воздухе превышено в два раза. / Путин: США санкциями расшатывают позицию доллара как мировой резервной валюты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»